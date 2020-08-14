Доктор заявил, что актер может месяцами обходиться "без капли" алкоголя

Михаил Ефремов не смог принять участия в очередном судебном заседании по делу о смертельном ДТП из-за плохого самочувствия. Врач семьи Ефремовых, кандидат медицинских наук Борис Круглый заявил, что он не имеет пагубных привычек, связанных со спиртным и наркотическими веществами, вопреки распространенному мнению. А запрещенных веществ в его организме не было.

Круглый рассказал, что следит за состоянием здоровья Ефремова и его родных на протяжении 20 лет. Он замечал раньше предынсультное состояние актера. Но назвать его алкоголиком, заявляет медик, не поворачивается язык: артист мог несколько месяцев прекрасно обходиться без спиртного. Временами он позволяет себе пригубить – из-за нервной работы. А в крови у него обнаружили снотворные препараты, а не запрещенные вещества.

Врач заявил, что входит в число тех немногих, кто может связаться с Ефремовым в любой момент. В скором времени, выразил уверенность медик, артиста должны выписать. А угроза инсульта вполне реальна: у актера сильный стресс. Сейчас Ефремов настаивает на домашнем лечении.

Круглый входит в совет экспертов по коронавирусу. И весной во многом благодаря его усилиям Ефремов стал одним из первых добровольцев, принявших зарегистрированный препарат против COVID-19. Для артиста это важно: он страдает из-за проблем с дыханием и сосудами головного мозга. И лекарство ему сильно помогло.

"Как видите, все в порядке", – подытожил медик в интервью с MK.ru.

Ранее стало известно, что инсульт Ефремова оказался выдумкой. В СМИ появилась информация о том, что врачи не обнаружили нарушения мозгового кровообращения у Михаила Олеговича.