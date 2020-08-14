Ранее актера госпитализировали в одну из столичных больниц

Инсульт Ефремова оказался выдумкой. В СМИ появилась информация о том, что врачи не обнаружили нарушения мозгового кровообращения у Михаила Олеговича.

Сейчас актер находится под чутким контролем врачей в Боткинской больнице. Вероятнее всего, он останется там на выходные, передает "Пятый канал". В Сети предположили, что причиной приступа мог стать стеноз сосудов, который развился на фоне алкогольной зависимости.

Напомним, что во вторник 11 августа Михаил Ефремов был госпитализирован прямо из зала суда. Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер перенес инсульт. Сейчас артист находится в неврологическом отделении. Его состояние оценивается врачами как средней тяжести, поэтому из реанимации его перевели в обычную палату.

Ранее в интернете появилось видео, на котором Ефремова заметили в инвалидном кресле. Хотя врачам удалось стабилизировать состояние актера, самостоятельно передвигаться он пока не может.