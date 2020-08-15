Пиар-директор певицы рассказала, как Вера Алдонина проводит лето

Юлия Началова ушла из жизни в марте прошлого года. Многие поклонники и друзья певицы до сих пор не могут смириться с утратой. У певицы осталась дочка от футболиста Евгения Алдонина. Пиар-директор исполнительницы Анна Исаева решила поделиться с фанатами тем, как живет единственная наследница покойной артистки.

По словам представительницы Началовой, Вера уехала на все лето в деревню под Воронеж. Там она отдыхает с родителями Юлии. Исаева призналась, что девочка очень много читает и любит купаться в озере, которое расположено недалеко от деревни, уточняет "Телепрограмма.про".

Однако уже скоро Вера Алдонина вместе с бабушкой и дедушкой вернется в Москву, потому что ей нужно идти в школу.

Напомним, что певица Юлия Началова скончалась весной 2019 года от остановки сердца.

Недавно вскрылась неожиданная причина смерти Началовой. Близкий друг покойной Юлии певец Александр Панайотов уверен, что на артистку навели порчу, которая стала причиной ее смерти.