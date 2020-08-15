Достала неопределенность: Петросяна возмутила отмена его концертов

Достала неопределенность: Петросяна возмутила отмена его концертов
Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юморист считает часть ограничений, связанных с театром, несправедливыми

Хотя режим самоизоляции отменили, некоторые ограничения по-прежнему действуют. Например, до сих пор закрыты многие театры. Такое положение дел стало причиной сильного возмущения юмориста Евгения Петросяна. 

На своей странице в "Инстаграм" артист выложил пост, в котором рассказал, что устал от неопределенности. 

"У меня в августе отменились гастроли в Крыму. Сейчас "на волоске" висят выступления в Сочи и Адлере в конце августа. Там местные власти до сих пор нам ничего не говорят", – жалуется Петросян (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). 

Юморист также искренне не понимает, почему в кинотеатры люди могут ходить, а в концертные залы – нет. 

Не понравилась Петросяну и идея с шахматной рассадкой зрителей. 

По словам юмориста, такое длительное отсутствие концертов может иметь печальные последствия. Евгений Ваганович сравнил юмор со спортом и подчеркнул, что артистам, выступающим в это жанре, необходимы постоянные тренировки. 

В комментариях пользователи поддержали артиста: "Очень ждем ваши новые выступления, хоть и по ТВ, мы вас очень любим", "Отсутствие концертов-это не самое страшное, что может случится в жизни. Здоровья Вам и вашим близким!", "Да, без вашего юмора скучно!" 

Напомним, что недавно поклонников юмориста обеспокоило увлечение Петросяна алкоголем. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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