Юморист считает часть ограничений, связанных с театром, несправедливыми

Хотя режим самоизоляции отменили, некоторые ограничения по-прежнему действуют. Например, до сих пор закрыты многие театры. Такое положение дел стало причиной сильного возмущения юмориста Евгения Петросяна.

На своей странице в "Инстаграм" артист выложил пост, в котором рассказал, что устал от неопределенности.

"У меня в августе отменились гастроли в Крыму. Сейчас "на волоске" висят выступления в Сочи и Адлере в конце августа. Там местные власти до сих пор нам ничего не говорят", – жалуется Петросян (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Юморист также искренне не понимает, почему в кинотеатры люди могут ходить, а в концертные залы – нет.

Не понравилась Петросяну и идея с шахматной рассадкой зрителей.

По словам юмориста, такое длительное отсутствие концертов может иметь печальные последствия. Евгений Ваганович сравнил юмор со спортом и подчеркнул, что артистам, выступающим в это жанре, необходимы постоянные тренировки.

В комментариях пользователи поддержали артиста: "Очень ждем ваши новые выступления, хоть и по ТВ, мы вас очень любим", "Отсутствие концертов-это не самое страшное, что может случится в жизни. Здоровья Вам и вашим близким!", "Да, без вашего юмора скучно!"

Напомним, что недавно поклонников юмориста обеспокоило увлечение Петросяна алкоголем.