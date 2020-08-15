Певец вместе с наследником весело проводят время у бассейна

О личной жизни Сергея Лазарева мало что известно. Однако после того, как певец расстался с телеведущей Лерой Кудрявцевой, он успел уже дважды стать папой. Сейчас Сергей воспитывает сына Никиту и дочку Анну. И если фотографии девочки артист публикует крайне редко, то снимки повзрослевшего сына Лазарев стал выставлять гораздо чаще.

Сейчас отец и сын улетели в отпуск. На своей странице в "Инстаграм" артист выкладывает видео и фотографии с отдыха. Так, в ленте появилась фотография наследника певца, которая заставила поклонников умилиться.

"Мой любимый сын", – лаконично подписал снимок Сергей.

"Весь в папу, такой же красивый", "Славный Никитушка, красивый, обаятельный парнишка, здоровья и счастливого беззаботного детства!", "Будущий сердцеед", "Достойная смена растёт!", "Он даже сел как папа, Никита чудесный", "Чем старше он, тем больше похож на Вас", – расхвалили мальчика в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Сам Сергей отлично проводит время в компании друзей и их детей. Они все вместе отлично проводят время в бассейне. На видео, которые певец публикует в Инстаграм-историях, всегда слышен звонкий детский смех.

Напомним, что недавно Кудрявцева и Лазарев познакомили своих детей. Ведущая пригласила певца вместе с детьми на день рождения дочери.