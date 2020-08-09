Кудрявцева и Лазарев познакомили своих детей

Кудрявцева и Лазарев познакомили своих детей
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Долгое время звезды состояли в отношениях

Дочери Леры Кудрявцевой Маше исполнилось два года – по этому поводу звезда закатила большой праздник с массой развлечений, интерактивов и подарков. На праздник пригласили и других детей, в частности – шестилетнего сына и двухлетнюю дочь экс-возлюбленного телеведущей Сергея Лазарева. 

Отношения между Кудрявцевой и Лазаревой завязались в 2008 году и продлились около 4 лет. Их роман часто называли пиаром, однако звезды настаивают на искренности своих чувств. 

После окончания романа Лера вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Благодаря продолжительной терапии и процедуре ЭКО звезда смогла забеременеть дочкой. О личной жизни Лазарева известно мало – сообщается лишь, что детей ему родила суррогатная мать. 

Долгое время звезды не общались после расставания – как рассказывала Лера, певец обиделся на нее, потому что она ушла к другому мужчине. Однако на видео с праздника можно заметить, что сейчас между бывшими влюбленными царят хорошие отношения. 

Ранее Кудрявцева показала, какой она была 25 лет назад. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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