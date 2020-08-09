Долгое время звезды состояли в отношениях

Дочери Леры Кудрявцевой Маше исполнилось два года – по этому поводу звезда закатила большой праздник с массой развлечений, интерактивов и подарков. На праздник пригласили и других детей, в частности – шестилетнего сына и двухлетнюю дочь экс-возлюбленного телеведущей Сергея Лазарева.

Отношения между Кудрявцевой и Лазаревой завязались в 2008 году и продлились около 4 лет. Их роман часто называли пиаром, однако звезды настаивают на искренности своих чувств.

После окончания романа Лера вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Благодаря продолжительной терапии и процедуре ЭКО звезда смогла забеременеть дочкой. О личной жизни Лазарева известно мало – сообщается лишь, что детей ему родила суррогатная мать.

Долгое время звезды не общались после расставания – как рассказывала Лера, певец обиделся на нее, потому что она ушла к другому мужчине. Однако на видео с праздника можно заметить, что сейчас между бывшими влюбленными царят хорошие отношения.

Ранее Кудрявцева показала, какой она была 25 лет назад.