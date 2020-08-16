"Хочу успеть их чему-то научить": муж рассказал о главном желании Пугачевой перед смертью

"Хочу успеть их чему-то научить": муж рассказал о главном желании Пугачевой перед смертью
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоумен чувствует большую ответственность из-за большой разницы в возрасте с супругой

Ирина Шихман тщательным образом готовится к гостям перед своими выпусками. Она признается, что у нее совершенно не получается делегировать профессиональные обязанности – журналистка лично занимается сбором информации, составлением вопросов и переговорами о предстоящей встрече. По этой причине знаменитый телеведущий Максим Галкин, избегающий откровений, согласился с ней на интервью.

Ирина рассказала, что беседа с экс-ведущим "Кто хочет стать миллионером" прошла у него в замке. Журналистка опоздала на 30 минут. У входа Галкин ее встретил лично и заявил, что все собравшиеся давно ждут на кухне.

"Я подумала, что это мои операторы, а там Алла Борисовна во всей красе", – рассказала Шихман в эфире Ютуб-канала "Редакция".

Журналистка, конечно, была весьма рада встрече с Примадонной. И она не растерялась, так как прекрасно разбирается в ее творчестве. Беседа с ее супругом прошла на "ура" – Максим рассказывал все без утайки. Более того, он признался, что говорил вместе с женой о ее смерти. Вопрос существенный: у пары серьезная разница в возрасте, и Пугачева нередко изъявляет желание научить своих детей чему-то важному.

"Конечно, я растерялась, когда ее видела, но быстро собралась. Она действительно для меня кумир. Я знаю наизусть многие ее песни", – добавила Ирина.

Не так давно в Интернете появились слухи о разводе Галкина и Пугачевой. Ситуацию прокомментировал сам поп-король Филипп Киркоров. Он лишь подогрел слухи, заявив, что не будет лезть в личные дела своих друзей.

Егор МАЛКОВ

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