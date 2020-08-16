Садальский вышел из себя из-за смерти народного артиста

Садальский вышел из себя из-за смерти народного артиста
Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Тем, кто написал про кончину актера, должно быть стыдно, считает Станислав

Недавно стало известно о том, что на 79 году жизни умер народный артист РСФСР Николай Губенко. Причиной смерти стала остановка сердца. 

В 60-х о дебютировал в картине "Застава Ильича", режиссировал "Пришел солдат домой" и "Подранки". В последние годы был депутатом Мосгордумы. О кончине артиста сообщил председатель МГД в "Твиттере". 

То, как описали новость журналисты возмутило Станислава Садальского. Он указал, что должно быть стыдно за то, что все в первую очередь пишут, что Губенко был депутатом, а не артистом. 

"Стыдно, господа, не позорьте свой ресурс, фильтруйте мусор!
Это горе для всей нашей русской культуры. Умер выдающийся Актер и Режиссер, чьи фильмы входят в золотой фонд отечественного кинематографа", – отметил он. 

Он также отметил, что лично для него это утрата вселенского значения. По словам Садальского, при жизни Губенко помогал артистам театра, раздавая свою депутатскую зарплату. А также он был настоящим другом Высоцкому, поскольку знал о недуге артиста и за всю жизнь не выпил с ним ни одной рюмки. 

Также недавно стало известно, что умер известный российский писатель, который сбежал в США. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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