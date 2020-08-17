Евгению Гору сделали операцию

Недавно гражданский муж Надежды Бабкиной опубликовал в своем инстаграм-аккаунте больничное фото. На нем артист лежит на койке в белых компрессионных чулках.

"Возможно, стоит попробовать пойти в или на балет", – шутливо подписал фотографию Евгений.

Поклонников Гора взволновал этот снимок. Они начали выяснять, что же случилось с певцом.

Наконец, ситуацию решил прояснить сам Евгений. На вопрос знакомой "Женечка, что случилось?!!!" он ответил, что перенес операцию по исправлению перегородки. Возлюбленный Надежды Бабкиной также добавил, что сейчас он чувствует себя хорошо.

Некоторых комментаторов не удовлетворил ответ артиста. Они недоумевали, зачем при операции на носу Евгению "перемотали" ноги. Артист объяснил: это нужно для того, чтобы не образовались тромбы.

Напомним, знакомство Евгения Гора и Надежды Бабкиной произошло в 2003 году в Саратове. Тогда артист выступал на Первом Всероссийском конкурсе молодых исполнителей. Сама певица входила в состав жюри. Ей понравилось выступление Евгения, поэтому она предложила ему сотрудничество. Спустя некоторое время между артистами вспыхнули чувства.

Недавно Надежда Бабкина похвасталась подарком, врученным ей Борисом Корчевниковым. Телеведущий купил певице электросамокат. Поклонники звезды оценили ее посвежевший вид.