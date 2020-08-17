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В середине 1990-х Ирина Аллегрова переживала расцвет своей певческой карьеры. Для полного счастья ей не хватало второго ребенка. Однако все попытки забеременеть оставались безуспешными.
В то время артистка состояла в браке с танцором Игорем Капустой. Он стал вторым супругом Аллегровой. До него Ирина была замужем за Георгием Таировым, от которого она родила дочь Лалу.
Певица хотела появления совместного с Игорем ребенка. Однако естественные методы не увенчались успехом. Женщина пробовала молиться, но и это не принесло желаемого результата. Сообщается, что она обращалась за помощью к греческим монахам.
Тогда отчаявшаяся звезда эстрады решила обратиться к шаману из Новой Зеландии. Все надежды были возложены на местную магию. Проведенный ритуал обещал скорую новость о пополнении в семействе. Но чуда не произошло.
Напомним, брак Аллегровой и Капусты продлился шесть лет. Они познакомились на кастинге: молодой танцор метил в команду к популярной артистке. Позже они стали жить вместе в Ватутинках. В 2000 году супруги развелись.
Недавно была названа стоимость выступления Ирины Аллегровой. После карантина звезда решила повысить ценник. Сообщается, что за присутствие "императрицы" на сцене нужно будет заплатить около 8 млн рублей.
Хотя заявлял, что впервые пошел на такой шаг