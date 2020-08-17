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Полина Гагарина решила станцевать со знаменитым артистом балета Николаем Цискаридзе. Певица сиганула в его руки, и опытный педагог закружил звезду. Наряд артистки не был рассчитан на такие акробатические представления. Бретелька от черного короткого платья слетела с плеча знаменитости, оголив ее грудь.
Видео с конфузом артистки разместила в инстаграм-аккаунте джазовая певица Теона Контридзе.
На кадрах сначала сама Теона подходит к балеруну, чтобы потренировать поддержку. Однако с возгласом "Моя очередь!" ее отталкивает Полина. В танце платье Гагариной задралось, а бретелька слетела с плеча. В итоге перед зрителями предстало белье знаменитости и оголившаяся грудь.
Пользователей Сети позабавило веселое видео.
"Вот это поворот!", "Это шедевр", "Зря вы взяли Гагарину с собой! Уведет роль!", "Вы обожаемые!", "Николай пошел "по ногам"!" – сострили подписчики под роликом.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о проблемах Полины Гагариной. Звезда попала в черный список должников по коммунальным платежам. Певица оказалась под колпаком Федеральной службы судебных приставов.
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