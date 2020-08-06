Гагарину разыскивают из-за долгов

Гагарину разыскивают из-за долгов
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда вошла в черный список должников по коммунальным платежам

Полина Гагарина оказалась должницей Федеральной службы судебных приставов. Артистке нужно заплатить примерно 30 тыс. рублей.

Пока что подробной информации нет. Конкретная сумма судебной задолженности, сумма штрафов составляет 30128 руб. 32 копейки. При этом общий долг певицы с учетом пенни, коммунальных платежей и долгов за жилплощадь составляет 55 тыс. 878 руб. 98 коп., о чем сообщается на сайте ФССП. Теперь певицу разыскивают приставы, пишет телеграм-канал Mash.

Стоит отметить, что не так давно исполнительница хита "Обезоружена" заняла одну из лидирующих позиций в рейтинге наиболее богатых российских звезд до 40 лет по версии журнала Forbes. За 2019 год она смогла заработать $6,4 млн, обогнав рэпера Тимати, журналистку Ксению Собчак и певицу Ольгу Бузову. 

Ранее Полина Гагарина подтвердила новость о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым. После заявления последнего о том, что они уже не живут вместе, в медиа стали распространяться слухи о новых романах певицы. Однако позднее сама артистка рассказала в интервью, что второй брак обернулся провалом. Тем не менее она не выносит свою личную жизнь на публичное поле и пытается сохранить с теперь уже бывшим мужем нормальные отношения.

Егор МАЛКОВ

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