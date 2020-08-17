Телеведущая похвасталась стройным телом

Юлия Высоцкая крайне редко показывает фанатам свою фигуру. Однако на этот раз телеведущая и актриса сделала исключение – звезда снялась в бикини. Фото произвело настоящий фурор в Сети.

Высоцкая опубликовала снимок в "Инстаграм", на котором позирует в розовом купальнике, сидя на лежаке. Артистка решила похвастаться стройными ногами и пышным бюстом.

Высоцкая написала, что проверить женскую дружбу можно с помощью такого кадра – попросить подругу сфотографировать себя в купальнике.

Поклонники же принялись обсуждать, в какой хорошей форме находится их любимица. Многие отметили, что артистка выглядит нежно и кокетливо. Другие подчеркнули, что актрисе повезло с подругой.

"Юля, у меня остановилось сердце на 9,5 сек", " Юлия, Вам 18!", "Вы в хорошей форме", "Шикарное фото!!! Юлия, Вы ослепительны!", "Стройняшка– кудряшка и очаровашка", – восхитились фанаты снимком Высоцкой.

Впрочем, кое-кто решил, что телеведущей нужно немного поправиться. Злопыхатели же отметили, что руки и шея выдают возраст звезды.

Ранее Высоцкая показала фото без волос на голове.