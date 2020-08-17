Шоумену стало тяжело дышать

Михаил Галустян почувствовал серьезное недомогание. Опасения за здоровье вынудили юмориста обратиться к медикам. Об этом стало известно СМИ.

Сообщается, что звезда шоу "Наша Russia" сам приехал в больницу и пожаловался на боли в груди. Доктора пришли к выводу, что у знаменитости стенокардия, передает телеканал "360".

Это заболевание сердца сопровождается внезапными болями в области грудины. Причина – острый недостаток кровоснабжения миокарда.

Широкому зрителю Михаил Галустян стал известен по передаче КВН, где талантливый юморист блистал способностями смешить публику. Шоумен также выступал на Comedy Club и снимался в фильмах. Наиболее популярные из них – "Самый лучший фильм – 2", "Наша Russia: Яйца судьбы". Сейчас артисту 41 год.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о проблемах в семье Галустяна. По сообщениям СМИ шоумен разводится с женой Викторией, с которой он прожил в законном браке 12 лет.