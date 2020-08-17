Многодетная мать примерила образ русалки

Певица Натали опубликовала в соцсети откровенный кадр. На снимке знаменитость предстала оголенной по пояс. От любопытных глаз тело звезды 90-х сокрыли лишь сувенир из морских пучин и розовые накладные локоны. Необычный образ дополнил венок из искусственных цветов.

"Со своим российским менталитетом говорю, уж не по возрасту мне так обнажаться... Режиссер так не считает", – подписала смелую фотографию 46-летняя исполнительница хита "Ветер с моря дул".

Яркий кадр привлек к себе внимание подписчиков, и они засыпали певицу комплиментами.

"Своей красотой и грацией Вы просто затмеваете своих более молодых коллег", "Такую красоту нельзя прятать!", "Фигура блеск! Вы настоящая русская красавица!", "Такой русалке все можно", – восторгаются пользователи Сети.

Напомним, Наталья Рудина (полное имя артистки – прим.ред) является многодетной матерью. Знаменитость родила на свет троих сыновей. Старшему наследнику Арсению исполнилось 19 лет, среднему Анатолию девять, а младший сын Евгений появился в звездном семействе три года назад. Верным супругом и другом Натали вот уже 19 лет остается бизнесмен Александр Рудин.

Ранее "Утро.ру" делилось редким снимком из юности знаменитой певицы. На фотографии артистка позировала вместе с покойным отцом.

