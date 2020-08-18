Пять лет колонии: звезда из "Трех мушкетеров" загремела в тюрьму

Пять лет колонии: звезда из "Трех мушкетеров" загремела в тюрьму
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Снявшийся в советских киношедеврах актер попался на мошеннических схемах

Тяжелоатлет Владимир Сынгаевский, сыгравший в фильмах "Покровские ворота", "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Не бойся, я с тобой!", приговорен к тюремному сроку.

Еще в начале 2000-х он стал заниматься юридическими сделками, действуя в преступной группе, которая занималась незаконным присвоением квартир после смерти их владельцев. Но это не все: по поддельному паспорту умершего они смогли снять со счетов покойника более 2 млн рублей. Но во второй раз мошенники попались из-за некачественной подделки.

Дважды Сынгаевскому давали условный срок – в 2003-м и 2009 году. В третий раз его приговорили уже к заключению – банду поймали с поличным.

Как отмечает MK.ru, бывший актер пошел навстречу следствию – он был весьма словоохотлив, не забыв отметить свое артистическое прошлое. А когда прокурор спросил, почему Владимир выбрал себе преступную стезю, тот ответил: "Седина в бороду, бес в ребро", пояснив, что виноваты две сестры, которых он нанял в качестве домработниц. С обеими закрутил роман, захотел обеспечить каждую квартирой и отвезти на море, но для этого были нужны деньги. Поэтому решил переступить черту закона. Его две дамы тоже занимались криминальной деятельностью по отъему жилплощадей, сообщает "МИР24".

В группу Сынгаевского входили, кроме него, семь человек. Один из них – сотрудник морга. О поступавших покойниках он сообщал коллегам по цеху. Их тоже привлекли к уголовной ответственности.

Суд приговорил экс-актера к пяти годам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей.

Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что Михаила Ефремова нельзя отправлять за решетку: артист может не пережить заключения.

Егор МАЛКОВ

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