Известный поэт покончил с собой

Борис Пастернак, который публиковался под фамилией Пургалин, родственник лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака ,найден мертвым около клиники, где проходил лечение. Ему было 84 года.

Как сообщает издание "Московский комсомолец", тело Пургалина нашли на улице. Он проходил лечение в палате Федерального научно-клинического центра ФМБА на восьмом этаже. Правоохранители подозревают, что мужчина совершил самоубийство.

Пургалин был автором шоу "Бенефис", выходившего в эфир в 1970-х годах. Работал редактором музыкальной редакции Центрального телевидения. Писал песни для российских артистов. Им были сочинены композиции для Владимира Преснякова и Анатолия Кальварского. Сотрудничал с Гинзбургом и Гараняном.

Одной из самых популярных его песен стала композиция "Самовар", исполненная Николаем Караченцовым.

Поэт решил поменять фамилию Пастернак на другую во время работы на телевидении, чтобы избежать путаницы со знаменитым родственником.