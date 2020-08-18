"Спела бы для разнообразия": поклонники раскритиковали Каменских за "кривляния" перед камерой

"Спела бы для разнообразия": поклонники раскритиковали Каменских за "кривляния" перед камерой
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux_daily
Фанаты артистки уже забыли, что она зарабатывает деньги, сочиняя и исполняя композиции

Настя Каменских любит делиться подробностями своей жизни в социальных сетях. В этот раз певица сняла короткий ролик, в котором показала, как она выглядит после того, как проснется, и уже после сборов. 

В начале видео, которое было размещено в "Инстаграм", жена украинского продюсера Потапа стоит перед камерой в леопардовой пижаме с распущенными волосами. Однако уже через пару секунд артистка сидит на стуле в джинсовых шортах, белой майке и бежевом жакете. В конце ролика брюнетка игриво подняла вверх солнечные очки и подмигнула поклонникам. 

"Хотели бы так же быстро собираться по утрам?", – поинтересовалась она. 

Видео вызвало много эмоций у подписчиков. Одни восхитились внешним видом любимицы, другие поспешили раскритиковать ее за слишком короткие шорты и "кривляния" перед камерой.  

"Завидую Потапу белой завистью", "Вот бы все девушки так же быстро собирались", "Каждый раз восхищаюсь твоей красотой!", "Спела бы для разнообразия, а то уже забыли, что певица", "Как обычно кривляния, ничего нового", – высказались комментаторы.

Недавно интернет-пользователи раскритиковали Настю Каменских за однообразный контент.

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Юлия МИХАЙЛОВА

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