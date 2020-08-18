В ДТП никто не пострадал

Сегодня днем экс-солист группы "Smash" сильно напугал поклонников. Влад Топалов рассказал, что попал в аварию.

На своей странице в "Инстаграм" певец поделился эмоциями после произошедшего. По его словам, что он воспринял случившееся спокойно и просто.

"Значит так надо. Господь что-то мне говорит", – написал муж Регины Тодоренко (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Топалов отнесся к аварии по-философски и даже поблагодарил Всевышнего за полученный опыт.

Хотя артист и пожелал своим подписчикам спокойствия и терпения, комментаторов такая новость по-настоящему напугала. Фолловеры пожелали Владу Топалову здоровья и порадовались, что все обошлось.

"Господи Влад не надо так пугать, надеюсь с тобой все хорошо!", "Берегите себя, Влад! Надеюсь, что не пострадали!", "Не пугай нас, и береги себя", "Влад, будь осторожней за рулем! Не гоняй! Береги себя, ведь ты нужен своим близким! Особенно жене и сыночку", – написали в комментариях. А кто-то даже похвалил певца за правильные выводы и отношение к жизни.

Недавно Влад Топалов на публике довел свою жену Регину Тодоренко до слез.