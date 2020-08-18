Артист устроил звездному семейству долгожданный отдых

Накануне наследнице Стаса Михайлова Иванне исполнилось 11 лет. Ради такого события певец устроил грандиозную вечеринку. Семейство отдыхало на борту роскошной яхты. СМИ удалось выяснить, что Стас увез родных на итальянский курорт.

Кадрами со звездного праздника поделилась супруга артиста Инна Михайлова. Она не стала выкладывать много фотографий, однако и пары снимков хватило, чтобы оценить масштаб празднества.





В "Инстаграм"-историях на странице Инны Михайловой засветился стол с деликатесами и шикарным тортом. Обстановка на борту яхты праздничная – Иванна с радостью позирует фотографу, широко улыбаясь в объектив.

Падчерица Стаса Михайлова тоже попала на семейный праздник. Ева Канчельскис активно выкладывает фотографии с отдыха, на которых хвастается стройным телом и загаром.

Ранее "Утро.ру" делилось трогательным видео Стаса Михайлова с семилетней дочкой Машей. Девочка обняла и расцеловала мужчину, а потом обратилась к нему с трогательным признанием, назвав его лучшим папой на свете.

