"Пусть будут кривенькие": Шаляпин отказался от "накладных" зубов после нападок

"Пусть будут кривенькие": Шаляпин отказался от "накладных" зубов после нападок
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист заявил, что на Западе в тренде естественность

Финалист "Фабрики звезд" Прохор Шаляпин нередко получает в свой адрес порцию упреков и обвинений в том, что у него накладные зубы. Вероятно, это и побудило его отправиться на прием к стоматологу – артист решил проблему, о которой судачила общественность.

Певец отметил, что зубы у него настоящие, не виниры Дмитрия Нагиева, а люминиры, на которые он потратил более 1 млн рублей. Для виниров, уточнил любимец женщин, настоящие зубы стачивают. А в его случае протезист ограничился установкой "голливудских пластин".

Впрочем, недолго музыка играла: артист уже устал от своей улыбки и решил снять люминиры. А еще больше ему надоело слышать заявления пользователей соцсети о том, что у него неестественная улыбка.

"Не хочу больше носить во рту унитаз", – сообщил певец.

И добавил, что Голливуд как раз взял тренд на естественность, передает сайт "Комсомольская правда".

"Пусть не такие белые, пусть местами кривенькие. Не удивлюсь, если наши звезды тоже скоро снимут не только накладки на зубы, но и парики", – добавил выпускник "Фабрики звезд".

Не так давно стало известно, что Прохор Шаляпин снялся в клипе у Анны Калашниковой. Певица по совместительству является его бывшей девушкой. Также в съемках клипа приняла участие 76-летняя Алла Пеняева – поэтесса и близкая подруга певца. Они должны были сыграть странную парочку.
Егор МАЛКОВ

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