Наследница выпускницы "Фабрики звезд" живет в Португалии со свекровью певицы

Юлия Савичева редко рассказывает о своей личной жизни. Однако сегодня артистка впервые за все время выставила в соцсети снимок с трехлетней дочкой и поделилась подробностями ее взросления.

Исполнительница призналась, что ее наследница уже сама просится в кадр и хочет участвовать в фотосессиях. Пример она берет со своей мамы. Иногда трехлетняя Анна даже просит Юлию, чтобы та ее накрасила и нарядила.

По словам самой выпускницы "Фабрики звезд", ей всегда грустно обсуждать темы, которые касаются ее семьи и взрослеющей дочери. Все дело в том, что "замечательная Аня" живет в Португалии вместе с мамой мужа Савичевой. Каждое расставание с дочерью дается Юлии нелегко, у знаменитости "сердце разрывается". Однако артистка уверена, что приняла правильное решение, потому что не хочет, чтобы наследница видела ее уставшей и нервной после концертов и выступлений, передает издание "Антенна-Телесемь".

Семейная фотосессия, кадрами с которой поделилась певица, умилила поклонников. Все внимание к себе притянула маленькая девочка, которая сидит на шее у папы. Пользователи социальной сети принялись обсуждать, на кого же похожа дочка артистки.

"Юленька, какая Анечка красавица! Счастья и здоровья твоей чудесной семье", "Аня вся в папу", "Умиление и только! Очень рады такой счастливой семье!", "Твоя доченька похожа и на тебя и на мужа, вобрала в себя самое лучшее!", "Красота, на папу похожа", "Копия мама", – написали в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, ранее Юлия Савичева рассказала об отношениях с Максимом Фадеевым.