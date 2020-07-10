Певица не жалеет о том, что стала самостоятельной

Выпускнице "Фабрики звезд" Юлии Савичевой удалось сохранить теплые и дружеские отношения после прекращения сотрудничества с известным российским продюсером Максом Фадеевым.

В интервью с журналистами "Комсомольской правды" артистка рассказала, что недавно вместе с Фадеевым принимала участие в съемках одного из телевизионных шоу на "Первом канале". И хотя повидались продюсер и его бывшая подопечная всего лишь по видеосвязи, Юлия призналась, что ей очень приятно было видеть Макса. В разговоре они с теплотой вспоминали далекие времена "Фабрики звезд" и детство певицы. По словам Савичевой, Фадеев всегда был и остается для нее учителем и авторитетом, которому она благодарна за все.

В настоящее время девушка работает самостоятельно. И по ее признанию, это сложнее, чем работа в продюсерском центре. Потому что когда артист уходит на вольные хлеба, вся нагрузка ложится на него. И помимо написания и исполнения песен приходится решать юридические вопросы, заниматься менеджментом, связями со СМИ и так далее. В продюсерском же центре есть огромная команда, каждый член из которой выполняет свои определенные задачи. Артисту остается только вовремя выйти на сцену, при этом прекрасно выглядеть и хорошо спеть.

Но несмотря на сложности "свободного плавания", Савичева не жалуется на трудности. Наоборот, она как исполнитель стала самостоятельной и ежедневно решает множество интересных задач. Это помогает ей набираться опыта и развиваться. К тому же, как еще раз добавила певица, имея в виду Фадеева, у нее был хороший учитель.

Ранее сообщалось, что выпускница "Фабрики звезд" надорвала мышцы пресса, из-за чего ей пришлось провести несколько недель в постели.