Оправившаяся от шока Шукшина решила поскорее развестись с Алибасовым

Оправившаяся от шока Шукшина решила поскорее развестись с Алибасовым
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Правозащитница актрисы заявила, что брак был заключен по инициативе продюсера

Развод Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова сейчас активно обсуждается в СМИ. Адвокат актрисы поделилась подробностями расставания. По ее словам, Шукшина хочет, чтобы оно произошло как можно скорее. 

Защитница интересов Лидии Николаевны также рассказала, что с самого начала идея о браке принадлежала Алибасову, а у актрисы подобные предложения не вызывали особого интереса. 

Больше всего Шукшиной не понравилось то, что сейчас Бари Каримович избегает частных встреч. Более того, о том, что продюсер группы "На-На" подал на развод, Лидия Николаевна узнала через СМИ, уточняет "Пятый канал"

 

Сейчас артистка хочет поскорее развестись и вернуть свою единственную квартиру в Новой Москве, которую Алибасов уже успел продать. В остальном никаких претензий к супругу Шукшина не имеет.

Адвокат актрисы добавила, что ничем хорошим этот брак для ее подопечной не обернулся. В результате него народная артистка "потерпела одни убытки". 

Напомним, что ранее дочь Федосеевой-Шукшиной настояла на разводе мамы с Алибасовым. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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