Правозащитница актрисы заявила, что брак был заключен по инициативе продюсера

Развод Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова сейчас активно обсуждается в СМИ. Адвокат актрисы поделилась подробностями расставания. По ее словам, Шукшина хочет, чтобы оно произошло как можно скорее.

Защитница интересов Лидии Николаевны также рассказала, что с самого начала идея о браке принадлежала Алибасову, а у актрисы подобные предложения не вызывали особого интереса.

Больше всего Шукшиной не понравилось то, что сейчас Бари Каримович избегает частных встреч. Более того, о том, что продюсер группы "На-На" подал на развод, Лидия Николаевна узнала через СМИ, уточняет "Пятый канал".

Сейчас артистка хочет поскорее развестись и вернуть свою единственную квартиру в Новой Москве, которую Алибасов уже успел продать. В остальном никаких претензий к супругу Шукшина не имеет.

Адвокат актрисы добавила, что ничем хорошим этот брак для ее подопечной не обернулся. В результате него народная артистка "потерпела одни убытки".

Напомним, что ранее дочь Федосеевой-Шукшиной настояла на разводе мамы с Алибасовым.