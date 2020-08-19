Соседов призвал игнорировать спектакль с участием Лолиты

Соседов призвал игнорировать спектакль с участием Лолиты
Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Критик назвал актерскую игру певицы "халтурой"

На днях появилась информация о том, что Лолита решила попробовать себя в новом амплуа. Артистка попытает счастья на театром поприще и сыграет Агафью Тихоновну в постановке "Женитьба". Не все звезды восприняли такую новость позитивно. 

Критик Сергей Соседов призвал не ходить на "подобные перфомансы". По его мнению, зрители просто потратят время и деньги на "очередную халтуру". 

Появление Лолиты в труппе "Модерна" и ее участие в постановке – это позор для театра, уверен Соседов. Эстрадная певица не сможет сыграть Агафью Тихоновну, потому что у нее совершенно другой типаж, уточняет "Собеседник.ру". 

"Лицо, фактура, сам типаж не нее. А согласилась она играть, потому что Грымов нашёл денежки", – подытожил Соседов.

При этом журналист добавил, что Лолита – прекрасный человек и хорошая певица, просто театральная сцена – это не для нее. 

Ранее Сергей Соседов рассказал о причинах расставания Пелагеи и Ивана Телегина. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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