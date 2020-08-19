"Было сложно": звезда "Глухаря" справилась с предательством мужа

"Было сложно": звезда "Глухаря" справилась с предательством мужа
Виктория Тарасова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса призналась, что долго страдала, но нашла в себе силы двигаться дальше

В жизни Виктории Тарасовой не обошлось без страшных разочарований. Знаменитости пришлось перетерпеть тяжелое расставание с мужем, который изменил ей с лучшей подругой, а накануне родов и вовсе велел "идти к черту" вместе с наследником. Однако это не сломило стремление артистки к личному счастью.

"Какой-то период мне было сложно, а потом я перестала на этом зацикливаться", – откровенничает знаменитость.

Актриса уверена, что предательство близких – это не повод закрывать от всех и уходить в депрессию. По мнению звезды "Глухаря", мучительный разрыв с супругом многому ее научили и закалил характер, передает издание "7 дней".

"Не случись тогда тяжелого развода с мужем, не было бы роли Зиминой", – уверена Виктория.

Стоит отметить, что предательство мужа и лучшей подруги не стало единственным потрясением в жизни Тарасовой. Была в судьбе звезды "Глухаря" еще одна закадычная подруга. В беседе о личном с журналистами "СтарХита", артистка вспоминала случай, который заставил ее изрядно понервничать. Некто настойчиво обрывал телефон знаменитости и терроризировал звезду страшными угрозами. Тарасова была настолько запугана, что обратилась к правоохранителям.

В итоге выяснилось, что за анонимными звонками стоит подруга актрисы. Недоброжелательница наняла целую банду злоумышленников, которые не давали жить Виктории. В этом деле артистка проявила настоящее великодушие – она не стала настаивать на реальном наказании для злопыхательницы и забрала заявление. Если бы не доброта Виктории, женщину могли посадить на полтора года.


Ранее "Утро.ру" рассказывало о проблемах со здоровьем Тарасовой.

Ольга ФЕДОРОВА

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