Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы

Кадр из фильма &#34;Горизонт&#34; (1961) Кадр из фильма &#34;Земля моего детства&#34; (1986)
Кадр из фильма &#34;А если это любовь?&#34; (1961) Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Опекунство над 11-летней девочкой взяла родственница ребенка

Народная артистка России Александра Назарова ушла из жизни ровно год назад – 20 августа 2019 г. Актрисе было 79 лет. Перед смертью знаменитость больше всего интересовало, как сложится жизнь ее любимой внучки Саши. Назарова была опекуном девочки, которая осталась без родителей.

Саше повезло – после кончины любимой бабушки, ее окружили неравнодушие родственники. Сейчас девочке 11 лет. Звездная наследница учится в кадетском корпусе и живет там на полном пансионе. Свободное от учебы время девочка проводит с родными. Недавно внучка Назаровой улетела на отдых на Балтийское море. Вместе с девочкой отправилась ее опекунша троюродная сестра Надежда с дочкой.

В беседе с "Комсомольской правдой" Надежда рассказала, что наследница Назаровой прилежно учится и уже добилась серьезных успехов. Сейчас девочка перешла в 6-й класс. Саша часто вспоминает о своей звездной бабушке, но многочисленные родственники не дают ей скучать – ребенок окружен заботой, как того и хотела народная артистка.

Все свое имущество Александра Назарова завещала внучке. Для того чтобы обеспечить ребенку достойную жизнь, актриса до последнего трудилась. Знаменитая бабушка оставила девочке квартиру, дачу и машину.

Саша является дочерью сына народной артистки Дмитрия. Мужчина скончался несколько лет назад, и тогда все заботы о ребенке перешли на бабушку.

Перед смертью Александра Назарова тяжело болела. У нее были серьезные проблемы с легкими.

Ольга ФЕДОРОВА

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