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Народная артистка России Александра Назарова ушла из жизни ровно год назад – 20 августа 2019 г. Актрисе было 79 лет. Перед смертью знаменитость больше всего интересовало, как сложится жизнь ее любимой внучки Саши. Назарова была опекуном девочки, которая осталась без родителей.
Саше повезло – после кончины любимой бабушки, ее окружили неравнодушие родственники. Сейчас девочке 11 лет. Звездная наследница учится в кадетском корпусе и живет там на полном пансионе. Свободное от учебы время девочка проводит с родными. Недавно внучка Назаровой улетела на отдых на Балтийское море. Вместе с девочкой отправилась ее опекунша троюродная сестра Надежда с дочкой.
В беседе с "Комсомольской правдой" Надежда рассказала, что наследница Назаровой прилежно учится и уже добилась серьезных успехов. Сейчас девочка перешла в 6-й класс. Саша часто вспоминает о своей звездной бабушке, но многочисленные родственники не дают ей скучать – ребенок окружен заботой, как того и хотела народная артистка.
Все свое имущество Александра Назарова завещала внучке. Для того чтобы обеспечить ребенку достойную жизнь, актриса до последнего трудилась. Знаменитая бабушка оставила девочке квартиру, дачу и машину.
Саша является дочерью сына народной артистки Дмитрия. Мужчина скончался несколько лет назад, и тогда все заботы о ребенке перешли на бабушку.
Перед смертью Александра Назарова тяжело болела. У нее были серьезные проблемы с легкими.
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