"Отправлю вас в рай": солистку группы "Рефлекс" хотят похоронить

"Отправлю вас в рай": солистку группы "Рефлекс" хотят похоронить
Ирина Нельсон. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Неизвестный требует от певицы и ее супруга крупную сумму денег

В Сети появилась информация, что участнице музыкальной группы "Рефлекс" и ее супругу композитору Вячеславу Тюрину поступают анонимные угрозы. Неизвестный грозится убить мужа и жену, если они не передадут ему 850 тысяч рублей. 

Письма приходят на электронную почту Тюрина. В них говорится о том, что аноним уже успел вырыть две могилы в Московской области, поэтому супругам лучше поскорее скинуть ему деньги, иначе он "отправит их в рай", передает телеграм-канал "Mash".

Адвокат Вадим Лялин прокомментировал данную ситуацию. По его словам, сообщения с угрозами поступают не от фанатов, а "от человека, который несколько не здоров". Правозащитник предположил, что человек, который пишет подобное, нуждается в лечении в стационаре для душевно больных людей. 

Пара опасается за свою жизнь и уже обратилась в полицию. Ирина Нельсон  и Вячеслав Тюрин надеется, что им перестанут угрожать физической расправой. 

Недавно солистку "Рефлекса" раскритиковали за то, что оголила бюст. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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