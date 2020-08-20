Актриса призналась, что стесняется своих ног

Настасья Самбурская, известная своим буйным нравом, решила пооткровенничать с поклонниками. Девушка рассказала о своих комплексах и призвала родителей быть осторожнее с теми словами, которые они говорят своим детям.

По словам звезды "Универа", она не может спокойно жить из-за своих ног. Об этом она рассказала на своей странице в "Инстаграм".

"Стараюсь все время встать как-то правильно, правильную длину платьев и сапог выбирать, заморачиваюсь!" – пожаловалась актриса.

Неприятие своей внешности началось после того, как в 13 лет подруга ее мамы обратила внимание на то, что у девочки есть целлюлит на ногах. "Добили" ее слова брата о том, что у Самбурской кривые ноги. С тех пор Настасья мучается и комплексует. Она даже призналась, что иногда завидует уверенности некоторых женщин, "далеких от стандартов красоты".

Брюнетка попросила родителей думать о том, что они говорят своим детям, и давать своим наследникам "правильные установки".

Пользователи социальной сети решили поддержать Настасью. "Вы прекрасны! Прекратите комплексовать", "Три раза видео пересмотрела, не увидела ни кривизны, ни целлюлита", "У вас шикарные ноги, никогда б не подумала, что у вас могли быть с этим проблемы", – написали в комментариях.

Недавно Самбурскую вывел из себя вопрос о ребенке.