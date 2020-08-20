Актриса рассказала, как можно легко похудеть после 40 лет

Наталия Антонова поражает подписчиков своим цветущим видом. Актрисе уже исполнилось 44 года, а она все также пышет красотой, здоровьем и вызывает у молодых девушек зависть своей стройностью. Оказалось, звездный рецепт прост – для поддержания тела в форме достаточно ограничить употребление двух продуктов.

Врагами стройного тела знаменитость считает соль и сахар, а также спиртные напитки и соусы – последние два разжигают аппетит.

"Постарайтесь сократить соль, сахар – сократить, а не убрать", – наставляет звезда на своей странице в "Инстаграм".

Конечно, это только базовые рекомендации. Помимо этого, Наталия советует есть небольшими порциями, и прекращать питание за три часа до сна. Кроме этого, по мнению Антоновой, перерыв между утренним и вечерним приемом пищи должен быть не менее 12 часов.

Актриса уверена, есть можно все, главное – в меру. Знаменитость советует брать с собой на работу перекусы. Если чувствуете, что позволили себе лишнее в еде – устройте разгрузочный день на кефире, рекомендует звезда сериала "Метод Фрейда".

А вот Пелагея уверена, что для заметного похудения нужно прибегнуть к диете на гречке. Популярная крупа поможет с легкостью скинуть лишние килограммы.