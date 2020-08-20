Натуральный блондин учит старшее поколение молодежному сленгу

В последнее время Николай Басков много времени проводит в компании молодежи: "золотой голос России" уже снимал видео в "Тик-ток" и принимал участие в новом шоу Насти Ивлеевой. Похоже, что новые знакомые научили его модным словечкам. Теперь Басков использует их в своей речи и объясняет их смысл своим коллегам и подписчикам.

Сегодня Николай выставил фотографию с композитором Игорем Крутым. Поклонники были ради видеть двух старых друзей вместе, но подпись к публикации вызвала у поклонников недоумение.

"Два краша", – подписал кадр Басков.

Поклонники не поняли смысл этого слова. "Два КРАША? Это кто? КрОша знаю, крАша не знаю", – возмутились в комментариях.

Однако та аудитория, которая знает, что краш – это человек, который вам очень симпатичен, поспешили согласиться со словами натурального блондина. "Нууу, здесь слишком горячо", "По крайней мере, один точно", "Николай больше краш", "Вот это топов. Реально два краша", "Мой краш только Николай, уже как 7 лет, простите, Игорь крутой, но сердцу не прикажешь", – признались поклонники в чувствах к Николаю.

Недавно Басков зажег в компании молоденьких блондинок.

