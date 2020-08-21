Моложе на несколько лет: Воробей показалась в объятиях женатого мужчины

Моложе на несколько лет: Воробей показалась в объятиях женатого мужчины
Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка уверена, что ее встреча с экс-солистом "Лесоповала" неслучайна

В последнее время звезда "Аншлага" стала чаще обычного рассказывать о своих отношениях с противоположным полом. В этот раз Елена Воробей выложила совместный снимок с Сергеем Куприком. На фото экс-солист "Лесоповала" нежно обнимает артистку за талию. 

На своей странице в "Инстаграм" Елена поделилась историей их знакомства. Как оказалось, Воробей исполнила в шоу "Три аккорда" песню, автором которой является Куприк. После того, как передача появилась в эфире, композитор написал артистке, что ему очень понравилось ее выступление. С этого и началось их общение. 

"Вот с того самого смс мы и начали общаться, начали...дружить...Серёга-Серёженька. Везёт мне на Серёжек", – написала Воробей под публикацией. 

В комментариях сразу же начали обсуждать возможный роман знаменитостей. "Классно смотритесь", "Какая пара! Пожалуйста сотрудничайте и дальше и не только...", "Серёжа красавец, надо брать, Елена!", – решили поклонники. 

Однако кто-то спросил о семейном положении Куприка, мол, женат ли он. Тут уже вмешался сам Сергей. "Да, я женат и очень счастлив в браке! А фото как раз делает моя жена Екатерина. С Леночкой мы дружим всей семьёй", – ответил мужчина настойчивым фанатам. 

Ранее Воробей рассказала о безответных чувствах к коллеге. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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