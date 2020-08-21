Предложение певец сделал в Париже еще в феврале

В Сети активно обсуждают свадьбу Романа Жукова и его избранницы Ольги Илларионовой. Пышное торжество прошло в одном из ресторанных комплексов в столице.

Поздравить молодых пришли именитые гости. Например, среди гостей были замечены Шура и Сергей Чумаков. К сожалению виновников торжества, Сергей Зверев, Анастасия Волочкова и часть других известных гостей не смогли присутствовать на мероприятии.

Одеться пара решила в традиционные наряды: Ольга выбрала белое пышное платье и длинную фату, а сам Жуков надел элегантный черный костюм, белую рубашку и бабочку.

Отношения супругов начались несколько лет назад, однако предложение своей возлюбленной экс-солист группы "Мираж" сделал только полгода назад. Заветное кольцо Жуков подарил Илларионовой в День всех влюбленных около Эйфелевой башни, уточняет "StarHit". Блондинка сразу же ответила согласием.

К слову, разница в возрасте между моделью и отцом шестерых детей составляет почти 25 лет. Однако влюбленных это ни чуть не смущает. На видео, которые публикуют друзья молодоженов, видно, что пара по-настоящему счастлива.

Напомним, что недавно Жукова обвинили в насилии над беременной женой.