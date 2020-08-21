Серябкина снялась в бикини на диком лугу

Серябкина снялась в бикини на диком лугу
Ольга Серябкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка показала, как проводит последние летние деньки

Ольга Серябкина восхитила подписчиков новым кадром. Певица снялась среди высокой травы в весьма смелом наряде. Звезда "Инстаграм" не постеснялась сверкнуть своими формами перед многомилионной аудиторией.  

Для свежей фотографии бывшая солистка группы "Серебро" надела верх от бежевого бикини с черным узором и шорты с высокой талией в цвет купальника. Волосы девушки собраны в тугой хвост. Одной рукой Серябкина упирается в землю, а вторую протянула вверх, закрываясь от солнца. Артистка томно приоткрыла рот и чарующим взглядом смотрит прямо в объектив камеры.

"Где-то под радугой", – подписала новую публикацию знаменитость.

Конечно, откровенный кадр привлек к себе внимание подписчиков. Самые отчаянные прямо в интернете стали предлагать знаменитости руку и сердце. Те, кто поскромнее, просто выразили свое восхищение видом красавицы-певицы.

"Шикарно", "Бомба!", "Богиня", "Боже, ну, что за красота!", – такими комментариями отреагировали фанаты на новый пост своей любимицы.

Стоит отметить, Ольга большая любительница сниматься на природе. Недавно она позировала в купальнике в воде. Полуобнаженную певицу сфотографировали во время купания.

Ольга ФЕДОРОВА

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