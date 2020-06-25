Бывшая солистка группы "Серебро" уединилась на природе

Ольга Серябкина опубликовала в социальной сети фото, где она в купальнике позирует в воде. Полуобнаженную певицу засняли на природе во время купания.

Снимок оценили более 110 тысяч подписчиков артистки в "Инстаграм". Им понравились стройные ноги артистки и ее взгляд, который они назвали кошачьим.

"Карамелизированная",

– коротко подписала артистка свое фото на английском языке.

"Взгляд кошки", "Серябкина, все фотки красивые, сексуальные, так держать", "На этом фото прекрасно все", "Шикарная", "Ноги очень красивые", "Мечта футфетишистов", – высказались пользователи соцсети.

Ольга Серябкина, которая изначально была напугана пандемией коронавируса, после ослабления режима карантина не спешит возвращаться к обычной жизни. Знаменитость планирует постепенно приступать к работе, а пока много времени проводит с родными за городом.

Даже во время режима самоизоляции Ольга Серябкина радовала поклонников множеством эффектных снимков. Знаменитость публиковала архивные фотографии в микротопе и шортах и снималась на природе в полупрозрачной блузке.

Ранее обнаженная Ольга Серябкина завернулась в одеяло. .