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Ольга Серябкина опубликовала в социальной сети фото, где она в купальнике позирует в воде. Полуобнаженную певицу засняли на природе во время купания.
Снимок оценили более 110 тысяч подписчиков артистки в "Инстаграм". Им понравились стройные ноги артистки и ее взгляд, который они назвали кошачьим.
"Карамелизированная",
– коротко подписала артистка свое фото на английском языке.
"Взгляд кошки", "Серябкина, все фотки красивые, сексуальные, так держать", "На этом фото прекрасно все", "Шикарная", "Ноги очень красивые", "Мечта футфетишистов", – высказались пользователи соцсети.
Ольга Серябкина, которая изначально была напугана пандемией коронавируса, после ослабления режима карантина не спешит возвращаться к обычной жизни. Знаменитость планирует постепенно приступать к работе, а пока много времени проводит с родными за городом.
Даже во время режима самоизоляции Ольга Серябкина радовала поклонников множеством эффектных снимков. Знаменитость публиковала архивные фотографии в микротопе и шортах и снималась на природе в полупрозрачной блузке.
Ранее обнаженная Ольга Серябкина завернулась в одеяло. .
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