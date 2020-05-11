Поклонник предложил ей выйти за него замуж после этой публикации

Певица Ольга Серябкина проводит карантин у своих родственников на даче. Артистка поделилась в "Инстаграм" фото, на котором позирует в черном плаще, резиновых сапогах, красной рубашке, но ни штанов, ни шорт на ней не видно.

"Лето близко", – подписала пост Серябкина.

Фанаты отметили, что звезда прекрасно выглядит, но забеспокоились, как бы она не заболела. Некоторым поклонникам настолько понравился образ артистки, что они решились ей сделать предложение руки и сердца.

“Солнышко милая, пожалуйста, выходи за меня замуж и всё будет в порядке, я как законный муж буду всегда рядом. Мне нужна только ты”, – написал один подписчик.

Интернет-пользователи при этом считают, что Ольга сильно похудела в последнее время, но это ей нисколько не вредит.

Знаменитость регулярно выкладывает на своей странице фотографии, как жарит мясо на гриле и гуляет в лесу во время карантина. Видимо, загородное имение стало лучшим местом для жилья артистки на время, пока в Москве действуют ограничения.



Впрочем, это не первый раз, когда Ольга Серябкина раздевается, вызывая этим восхищение поклонников. Ранее она показала видеофрагмент, на котором предстала в микротопе.