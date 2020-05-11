Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Серябкина снялась без штанов на улице

Серябкина снялась без штанов на улице
Ольга Серябкина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонник предложил ей выйти за него замуж после этой публикации

Певица Ольга Серябкина проводит карантин у своих родственников на даче. Артистка поделилась в "Инстаграм" фото, на котором позирует в черном плаще, резиновых сапогах, красной рубашке, но ни штанов, ни шорт на ней не видно. 

"Лето близко", – подписала пост Серябкина. 

Фанаты отметили, что звезда прекрасно выглядит, но забеспокоились, как бы она не заболела. Некоторым поклонникам настолько понравился образ артистки, что они решились ей сделать предложение руки и сердца.

“Солнышко милая, пожалуйста, выходи за меня замуж и всё будет в порядке, я как законный муж буду всегда рядом. Мне нужна только ты”, – написал один подписчик. 

Интернет-пользователи при этом считают, что Ольга сильно похудела в последнее время, но это ей нисколько не вредит. 

Знаменитость регулярно выкладывает на своей странице фотографии, как жарит мясо на гриле и гуляет в лесу во время карантина. Видимо, загородное имение стало лучшим местом для жилья артистки на время, пока в Москве действуют ограничения.  

Впрочем, это не первый раз, когда Ольга Серябкина раздевается, вызывая этим восхищение поклонников. Ранее она показала видеофрагмент, на котором предстала в микротопе.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Почти 12 тысяч зараженных: актуальная статистика по коронавирусу на 11 мая

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 94 человека

Сделает день позитивным: подборка лучших анекдотов Ефима Шифрина

Самые смешные отрывки из монологов и шутки от звезды "Аншлага" в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

955 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей