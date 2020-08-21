Звездный наследник несколько недель провел на больничной койке

Елена Ксенофонтова поделилась личной трагедией с подписчиками. Звезда сериала "Кухня" рассказала, что две недели назад на ее 17-летнего сына Тимофея напали двое неизвестных. В итоге звездный наследник оказался в больнице.

Происшествие случилось на выходе их пешеходного перехода. По словам знаменитости, двое взрослых подвыпивших мужчин решили устроить себе жестокое развлечение. Они повали подростка на землю и начали методично его избивать.

"Били жестоко. Ногами. В лицо. В результате перелом носа в двух местах, множество гематом, сотрясение, сломанные очки…" – откровенничает Ксенофонтова

Извергов пока не нашли. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы в дело не вмешался случайный прохожий. Неравнодушный молодой человек отбил Тимофея от злодеев и помог дойти до ближайшего торгового центра.

В итоге парень две недели провел в больнице, и только недавно Ксенофонтова забрала сына домой.

Ранее "Утро.ру" делилось подробностями личной жизни звезды "Кухни". Елена наконец-то развелась с мужем, которого боялась.