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На днях в семье Гарика Мартиросяна отмечали праздник – его дочери Жасмин исполнилось 16 лет. В честь этого супружеская пара устроила праздник и украсила дом шарами. Жанна Левина-Мартиросян решила подшутить над пользователями социальной сети и сфотографировалась с шарами в виде цифр "6" и "1".
Светская львица пожаловалась, что время летит слишком быстро, и она даже не успела опомниться, а ей уже 61. Однако, как оказалось, это всего лишь проверка на внимательность и небольшой розыгрыш.
"Специально поставила эту фотографию для моих новых и будущих подписчиков, которые меня плохо знают и не читают текст под фото. Представляете, как новички обалдеют, как я шикарно выгляжу в 61 год!" – написала 44-летняя Жанна под публикацией.
Избранница юмориста также добавила, что пожалела психику своих подписчиков, поэтому не стала фотографироваться с цифрой "91".
В комментариях пользователи поздравили Жанну с днем рождения дочери и поспешили засыпать ее комплиментами. "Выглядите вы всегда прекрасно! И дай Бог будете радовать нас всегда и своим юмором, и внешностью, и острым умом!", "Вы наверное пьёте эликсир вечной молодости", "Обожаю ваше чувство юмора!" – написали поклонники.
Ранее публика раскритиковала Жанну Левину и ее соведущих по шоу "Конечно, Вася" из-за того, что девушки обсуждали слишком интимные темы.
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