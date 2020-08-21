"Я шикарно выгляжу в 61 год": жена Мартиросяна сделала шокирующее признание

"Я шикарно выгляжу в 61 год": жена Мартиросяна сделала шокирующее признание
Гарик Мартиросян с супругой Жанной. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Жанна Левина-Мартиросян поздравила дочь с шестнадцатилетием и решила заодно разыграть фанатов

На днях в семье Гарика Мартиросяна отмечали праздник – его дочери Жасмин исполнилось 16 лет. В честь этого супружеская пара устроила праздник и украсила дом шарами. Жанна Левина-Мартиросян решила подшутить над пользователями социальной сети и сфотографировалась с шарами в виде цифр "6" и "1".

Светская львица пожаловалась, что время летит слишком быстро, и она даже не успела опомниться, а ей уже 61. Однако, как оказалось, это всего лишь проверка на внимательность и небольшой розыгрыш. 

"Специально поставила эту фотографию для моих новых и будущих подписчиков, которые меня плохо знают и не читают текст под фото. Представляете, как новички обалдеют, как я шикарно выгляжу в 61 год!" – написала 44-летняя Жанна под публикацией. 

Избранница юмориста также добавила, что пожалела психику своих подписчиков, поэтому не стала фотографироваться с цифрой "91". 

В комментариях пользователи поздравили Жанну с днем рождения дочери и поспешили засыпать ее комплиментами. "Выглядите вы всегда прекрасно! И дай Бог будете радовать нас всегда и своим юмором, и внешностью, и острым умом!", "Вы наверное пьёте эликсир вечной молодости", "Обожаю ваше чувство юмора!" – написали поклонники. 

Ранее публика раскритиковала Жанну Левину и ее соведущих по шоу "Конечно, Вася" из-за того, что девушки обсуждали слишком интимные темы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Жена Навального обратилась за помощью лично к Путину

Оппозиционера хотят вывезти в Германию

Эксперт указал на связь между "Северным потоком - 2" и ситуацией с Навальным

Российский эксперт полагает, что из нашего блогера американцы хотели сделать Тихановскую, но что-то пошло не так

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей