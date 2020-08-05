Звезда отказалась соблюдать негласные правила

Народ обсуждает новый выпуск ютуб-шоу "Конечно, Вася" - многих шокировало поведение ведущих, которые ругались в эфире и откровенно обсуждали интимные вещи. В результате число дизлайков перевесило количество отметок "нравится" – их уже больше трех сотен.

В первой части ведущие шоу – Юлия Барановская, Жанна Левина и Наталья Краснова – общались с Полиной Гагариной. Дамы обсуждали брачные контракты. Публика была разочарована: ничего интересного о жизни певицы и ее творчестве, как написали пользователи Сети, они не услышали. Однако наибольшее возмущение вызвала вторая часть шоу, где уже без артистки ведущие обсуждали допустимость секса раньше третьего свидания.

Юлия Барановская высказалась об интиме довольно откровенно.

"Если это делать только на третьем свидании, тогда я останусь без секса. Со мной редко кто до третьего свидания доживает",

– без обиняков заявила телезвезда. Видео опубликовано на канале Gazgolder.

Она добавила, что хотела бы узнать мнение мужчин об этом негласном правиле. Сама же ведущая отказалась его соблюдать, отметив, что не важно, на каком свидании заниматься любовью, главное – сделать это хорошо.

Супруга Гарика Мартиросяна Жанна Левина вставила свои пять копеек: мол, уверена, что правило третьего свидания придумали мужчины. Блогер Наталья Краснова ее поддержала, напомнив о стереотипе – якобы парни верят, что, если девушка согласилась на любовные игры раньше, значит, она слишком доступна.

В комментариях между тем разгорелись страсти. Троицу ведущих шоу заплевали за вызывающее поведение и откровенные разговоры – подписчики в ярости (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Вторая часть выпуска это полный трешак, ЧТО ВЫ НЕСЁТЕ??", "Такие откровения о сексе в эфире от Барановской немного шокируют)", "Хабалки собрались, перекрикивают, перебивают друг друга. Не возможно смотреть", "Мне одному показалось, что ведущие ведут себя как то вызывающе? В том плане, что гостья программы, попросту не знает даже как себя вести в этом обществе. Не понятно это реклама самих себя или разговор с Полиной", "Барановская бесит. И так было всегда. Краснова-топ, Жанна-норм, Полина-топ", "Уберите девушку в красном, пожалуйста! невозможно слушать её выкрики и маты, видно, что Полине тоже было неловко сидеть с ней",

– отреагировали взбешенные зрители.

Барановская, разместившая тизер передачи у себя в "Инстаграм", на эти выпады пока никак не отреагировала.

Недавно вокруг популярной ведущей разгорелся скандал – судя по всему, из-за этого же шоу. Бывшая жена Гуфа Айза Анохина, которую прочили в напарницы Юлии Барановской, назвала ее невоспитанной и заявила, что не смогла с ней ужиться. В итоге на ее место взяли другую.