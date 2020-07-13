"Кричала и вскакивала": Барановская сорвала съемки шоу

"Кричала и вскакивала": Барановская сорвала съемки шоу
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Из-за конфликта с телеведущей из проекта ушла бывшая жена Гуфа

Юлия Барановская и Айза Анохина серьезно поссорились, что привело к срыву их совместного проекта – артистки должны были стать ведущими одного из ютуб-шоу. Бывшая Аршавина вела себя слишком эмоционально, а затем сцепилась с коллегой. О конфликте рассказала ее несостоявшаяся коллега.

По словам звезды, ссора произошла около месяца назад во время их последней встречи с Барановской. Бывшая жена Гуфа уже спустя десять минут поняла, что работать с ведущей не сможет.

"Она, как в своей передаче, кричала, вскакивала",

– рассказала Анохина о Барановской. Хип-хоп исполнительница возмутилась поведением ведущей "Мужское/женское", после чего та посоветовала уехать ей из России.

"Ну и вали на свой Бали, раз тебе тут не нравится",

– процитировала Айза слова Юлии. Бывшая рэпера поделилась, что именно разница во взглядах и стала основной причиной конфликта. По словам Анохиной, ситуация с пандемией коронавируса ее сильно напугала, к тому же появились трудности с содержанием ее салона красоты.

Кроме того, девушки не смогли договориться на тему феминизма и отношения к ЛГБТ-сообществу, объяснила Анохина в интервью "Осторожно, Собчак". Она предположила, что проект, в рамках которого они встречались, скорее всего состоится, но уже без ее участия. Одной из ведущих также должна была стать Жанна Мартиросян.

Ранее Юлия Барановская, которая воспитывает троих детей, заговорила о пополнении в семье.

Карина СИРАЗОВА

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