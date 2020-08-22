"Нет слов": онкобольной Шуру поверг поклонников в шок своим видом

"Нет слов": онкобольной Шуру поверг поклонников в шок своим видом
Шура. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внешность певца резко изменилась

Александр Медведев, более известный как Шура, выложил свежее фото. На нем заметно исхудавший артист обнимает березу. Фанаты несказанно удивись переменам во внешнем виде певца.

Известно, что у знаменитости серьезные проблемы со здоровьем – врачам несколько раз приходилось оперировать артиста, чтобы спасти его от рака.

На фотографии видно, как сильно Шура похудел. Артист одет в черный замшевый пиджак и темные джины. Дополняют образ очки в черной оправе. Что послужило причиной резкого избавления от лишних килограммов, неизвестно. Возможно, со здоровьем артиста сейчас все в порядке, и он просто придерживался эффективной диеты.


Подписчики оценили перемены во внешности исполнителя хита "Отшумели летние дожди" и поделились своими впечатлениями в комментариях.

"Вы стройный теперь, как береза", "В какой Вы замечательной форме", "У меня нет слов! Спустя такой короткий срок ты снова весишь 25 кг!", "Как так можно похудеть!" – восхищаются фанаты под постом.

Напомним, весной артист загремел в больницу из-за проблем с желудком. У певца обнаружили огромную грыжу, которая начала перерастать в онкологическое заболевание.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Украинскую разведку засмеяли за "спалившегося десятки раз" тайного агента

Шпион "передавал" данные через затопленную российскую станцию "Мир"

НАТО готовит провокацию против "Северного потока - 2" - эксперт

Маневры альянса у норвежского побережья связывают с защитой в Арктике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей