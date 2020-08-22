Внешность певца резко изменилась

Александр Медведев, более известный как Шура, выложил свежее фото. На нем заметно исхудавший артист обнимает березу. Фанаты несказанно удивись переменам во внешнем виде певца.

Известно, что у знаменитости серьезные проблемы со здоровьем – врачам несколько раз приходилось оперировать артиста, чтобы спасти его от рака.

На фотографии видно, как сильно Шура похудел. Артист одет в черный замшевый пиджак и темные джины. Дополняют образ очки в черной оправе. Что послужило причиной резкого избавления от лишних килограммов, неизвестно. Возможно, со здоровьем артиста сейчас все в порядке, и он просто придерживался эффективной диеты.

Подписчики оценили перемены во внешности исполнителя хита "Отшумели летние дожди" и поделились своими впечатлениями в комментариях.

"Вы стройный теперь, как береза", "В какой Вы замечательной форме", "У меня нет слов! Спустя такой короткий срок ты снова весишь 25 кг!", "Как так можно похудеть!" – восхищаются фанаты под постом.

Напомним, весной артист загремел в больницу из-за проблем с желудком. У певца обнаружили огромную грыжу, которая начала перерастать в онкологическое заболевание.