Жена Павла Воли похвасталась стройной фигурой

Ляйсан Утяшева крайне редко публикует в соцсетях кадры в купальниках. Однако на этот раз гимнастка сделала исключение и выложила фото, на котором позирует в черном бикини у скалы. Снимок вызвал неоднозначную реакцию у интернет-пользователей.

К подписи к кадру знаменитость рассказала про свой рацион. Утяшева призналась, что практикует интервальное голодание, которое легче переносится в жару. Гимнастка поведала, что этим летом пьет воду натощак, бегает перед завтраком, который состоит из воды и фруктов и ягод. Перед обедом опять пьет стакан воды, а после ест морепродукты или филе индейки или курицы с сырыми овощами. Ужинать звезда старается не позже 20 часов вечера.

"И взяла за практику 3 раза в неделю устраивать инфодетокс (без телефона, компа и т.д.)",

– рассказала Утяшева.

В комментариях к посту поклонники поразились тому, как мало ест артистка. Многие указали звезде на то, что та, по их мнению, стала слишком худой.

"А жить на 500 калорий в сутки нормально?", "Я Вас очень уважаю, но Ваша худоба выглядит не очень привлекательно! Простите! С формами было лучше", "А вот насколько ЖКТ после интервального голодания будет здоров?" – удивились фанаты.

Впрочем, многие поклонники отметили, что Утяшева прекрасно выглядит.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Воля довел Утяшеву до истерики.