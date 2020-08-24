Специалисты посоветовали журналисту сделать МРТ и заняться лечением

Недавно стало известно, что у Бориса Корчевникова серьезные проблемы со здоровьем. Как оказалось, шоумен перенес на операцию на головной мозг, во время которой ему удалили доброкачественную опухоль. После этого ведущий "Судьбы человека" начал терять слух. Нейрохирурги предположили, что прогрессирующая глухота может свидетельствовать о рецидиве.

Врач Александр Тома рассказал, что существует несколько причин, почему ведущий теряет слух. Специалист считает, что у Корчевникова могла быть менингиома слухового нерва, передает "Вечерняя Москва".

Еще одной причиной глухоты мог стать спаечный процесс. Если это действительно он, то потеря слуха будет проходить постепенно.

Нейрохирург считает, что все можно вылечить, однако для начала журналисту нужно убедиться, что нет рецидива. Для этого следует сделать МРТ и сдать другие анализы. В случае, если все хорошо, для лечения можно применять электростимуляционные методы, которые помогут актеру справиться с недугом, уточняет РИА ФАН.

Недавно звезда, которую пригласили на съемки "Судьбы человека", пришла в ярость, узнав о болезни ведущего программы.