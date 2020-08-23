Строптивого гостя удалось вразумить

Один из знаменитых гостей программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова весьма невежливо отозвался о ведущем телешоу. Герой телепередачи не смог спокойно отреагировать на то, что журналист плохо слышит.

Недавно СМИ сообщили, что пять лет назад Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Процедура прошла успешно, но Борис стал плохо слышать: вопросы для гостей ему подсказывают редакторы с помощью планшета, который установлен на его столе. Сотрудники программы подтвердили эту информацию, однако отметили, что коллектив старается поддерживать Бориса.

Один из приглашенных пришел в гримерку, чтобы подготовиться к съемкам. Там его тактично попросили проявлять вежливость: из-за плохого слуха Корчевникова могут возникнуть технические трудности – не исключено, что какой-то фрагмент придется записать заново. Поэтому необходимо говорить четко, чтобы журналист мог понять гостя по губам.

После прослушанной инструкции гость пришел в ярость.

"Вы зачем меня пригласили к инвалиду?!" – приводит "Собеседник" слова знаменистости.

Присутствовавшие признались, что не ожидали столь негативной реакции. Но гостя поставили на место. Как отмечает издание, пару раз действительно возникали сложности: ведущий спрашивал героя программы о том, что тот только что произнес. Но все неловкости в итоге убрали во время монтажа.

Ранее Корчевников опубликовал в своем "Инстаграм" снимок из Новоспасского мужского монастыря в Москве. Журналист решил попозировать у памятника царской семьи Романовых.