Поклонники гадают, почему журналист посетил святое место

Российский телеведущий Борис Корчевников опубликовал в своем "Инстаграм" снимок из Новоспасского мужского монастыря в Москве. Журналист позирует у памятника царской семьи Романовых: Михаила Федоровича и Николая II – последнего императора.

Подписчики уверены: шоумен прибыл в монастырь по определенной причине. СМИ пытаются сосватать его с дочерью певицы Светланы Лазаревой, 24-летней Натальей. Вполне вероятно, считают пользователи соцсети, Борис пришел в монастырь для благословения наставника перед предстоящим браком.

"Женитесь на мне! Я согласна!", "Борис, какой Вы счастливый! Можете наши монастыри посещать", "Борис, вы просто умничка", "Можете рассказать, когда у вас свадьба?", – написали поклонницы (орфография и пунктуация сохранены).

Корчевников выразил сильный интерес к дочери Лазаревой. Артистка стала гостьей его передачи, на которую пришла с 24-летней Натальей. Во время выпуска телеведущий не отрывал взгляда от красавицы. А потом поинтересовался ее семейным положением, на что девушка скромно ответила, что пока не замужем.

Ранее журналист сообщил поклонникам, что приехал в родильный дом забирать новорожденного. В июле родился появился на свет ребенок его близких друзей.