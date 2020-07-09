Курс рубля
- Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
Борис Корчевников сообщил подписчикам о радостном событии – он прибыл в родильный дом забирать новорожденного. На днях на свет появился ребенок близких друзей знаменитости.
Ведущий программы "Судьба человека" выложил фото, на котором позирует со счастливым семейством, в соцсети.
"Каждый роддом – чуть-чуть Вифлеем. День чуда", – подписал свежую публикацию Корчевников.
Таким образом телеведущий развеял слухи, которые появились после его недавнего снимка на фоне таблички "Выписная". Тогда некоторые поклонники определили, что Борис находится в роддоме и тут же предположили, что артист стал отцом.
Не секрет, что Борис Корчевников серьезно относится к семейным ценностям и мечтает обзавестись женой и детьми.
Фанаты Корчевникова порадовались пополнению в семействе его друзей и пожелали счастья молодым родителям.
"Детки – это прекрасно. Поздравляю родителей!", "Здоровья и счастья молодой семье и малышу", "Рождение ребенка – это самое настоящее чудо!" – написали комментаторы.
Сам телеведущий редко рассказывает о личной жизни. Так, только благодаря его другу диктору Владимиру Березину недавно стало известно, что Корчевников был тайно женат.
Батька масштабно использует административный ресурс в президентской кампании
Православный календарь сегодня предлагает чтить память Давида Солунского