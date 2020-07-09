Телеведущий выложил снимок с малышом

Борис Корчевников сообщил подписчикам о радостном событии – он прибыл в родильный дом забирать новорожденного. На днях на свет появился ребенок близких друзей знаменитости.

Ведущий программы "Судьба человека" выложил фото, на котором позирует со счастливым семейством, в соцсети.

"Каждый роддом – чуть-чуть Вифлеем. День чуда", – подписал свежую публикацию Корчевников.

Таким образом телеведущий развеял слухи, которые появились после его недавнего снимка на фоне таблички "Выписная". Тогда некоторые поклонники определили, что Борис находится в роддоме и тут же предположили, что артист стал отцом.

Не секрет, что Борис Корчевников серьезно относится к семейным ценностям и мечтает обзавестись женой и детьми.

Фанаты Корчевникова порадовались пополнению в семействе его друзей и пожелали счастья молодым родителям.

"Детки – это прекрасно. Поздравляю родителей!", "Здоровья и счастья молодой семье и малышу", "Рождение ребенка – это самое настоящее чудо!" – написали комментаторы.

Сам телеведущий редко рассказывает о личной жизни. Так, только благодаря его другу диктору Владимиру Березину недавно стало известно, что Корчевников был тайно женат.