Здоровье ведущего в последнее время сильно пошатнулось

Практически ежедневно Борис Корчевников работает не покладая рук: он ведет передачу "Судьба человека" на федеральном канале. Ведущий беседует со звездами об их жизни, однако какой ценой достается ему остается за кадром.

Одна из посетительниц передачи уверяет, что Корчевников практически ничего не слышит. Перед началом передачи, сообщают зрители, героев предупреждают, чтобы те не обижались на ведущего – ему очень тяжело вести программу и он не всегда слышит гостя. Иногда им придется заново повторять то, что сказали и записывать дополнительные дубли.

Во время передачи продюсеры пишут Корчевникову на планшет, находящийся на столе в студии. На экране пробегают вопросы, который ведущий должен задать гостю. Состояние Бориса очень огорчило очевидцев записи программы.

"Очень больно смотреть со стороны на состояние Бориса, которого мы все очень любим. За что ему это? Зачем такие мучения?!", – говорят они в разговоре с "Собеседником".

Несколько лет назад Корчевников боролся с недугом. У него была опухоль головного мозга, которая повредила слуховой нерв. Однако она оказалась доброкачественной, врачи смогли ее удалить.

О замене ведущего из-за болезни не может быть и речь: сотрудники программы уверяют, что с пониманием относятся к состоянию здоровья Бориса и стараются изо всех сил его поддерживать.