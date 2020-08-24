"Уничтожил ее": муж Легкоступовой отказался давать деньги на похороны певицы

"Уничтожил ее": муж Легкоступовой отказался давать деньги на похороны певицы
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Средства на погребение собирали друзья и коллеги

Уход Валентины Легкоступовой продолжает обрастать подробностями. Сегодня выяснилось, что муж певицы Юрий Фирсов, которого многие считают виноватым в смерти знаменитости, не стал давать деньги на ее похороны.

Вся финансовая нагрузка легла на плечи дочери исполнительницы хита "Ягода-малина" Анетты Бриль. Об этом сообщила знакомая со звездным семейством певица Наталья Штурм.

По словам артистки, дочери покойной пришлось все делать самой, деньгами помогали только друзья и коллеги Легкоступовой. Супруг же ограничился тем, что "ходил и зудел" на тему того, что прах его супруги нужно развеять на Канарских островах – по его словам, именно этого она желала, передает "Пятый канал".


Штурм отметила, что родные и близкие негативно настроены в отношении Фирсова и не желали видеть его на церемонии захоронения праха покойной.

"Он – человек, который вторгся в чужую жизнь и уничтожил ее, лишив  внуков бабушки", – подчеркнула певица.


Ранее стали известны новые версии причины смерти Валентины Легкоступовой.

Ольга ФЕДОРОВА

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