Средства на погребение собирали друзья и коллеги

Уход Валентины Легкоступовой продолжает обрастать подробностями. Сегодня выяснилось, что муж певицы Юрий Фирсов, которого многие считают виноватым в смерти знаменитости, не стал давать деньги на ее похороны.

Вся финансовая нагрузка легла на плечи дочери исполнительницы хита "Ягода-малина" Анетты Бриль. Об этом сообщила знакомая со звездным семейством певица Наталья Штурм.

По словам артистки, дочери покойной пришлось все делать самой, деньгами помогали только друзья и коллеги Легкоступовой. Супруг же ограничился тем, что "ходил и зудел" на тему того, что прах его супруги нужно развеять на Канарских островах – по его словам, именно этого она желала, передает "Пятый канал".

Штурм отметила, что родные и близкие негативно настроены в отношении Фирсова и не желали видеть его на церемонии захоронения праха покойной.

"Он – человек, который вторгся в чужую жизнь и уничтожил ее, лишив внуков бабушки", – подчеркнула певица.

Ранее стали известны новые версии причины смерти Валентины Легкоступовой.