Появились новые причины смерти Легкоступовой

Появились новые причины смерти Легкоступовой
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица страдала из-за тяжелых и нестабильных отношений

Валентина Легкоступова скончалась несколько дней назад. Такая новость потрясла всех. Поклонники и коллеги народной артистки до сих пор не могут прийти в себя и ломают голову, почему исполнительница хита "Ягода-малина" скончалась так быстро и что стало причиной. 

Свое мнение высказал астротиполог Дмитрий Шимко. Мужчина считает, что певица не должна была умирать так рано, поскольку в следующем году ей была предначертана встреча с человеком, который сделал бы ее счастливой, уточняет издание "Дни.ру".  

Астротиполог считает, что одной из причин трагедии могли стать неудачи в личной жизни артистки. По его словам, Легкоступовой приходилось постоянно терпеть "эмоциональные качели": ее муж-тиран то устраивал скандалы, то задаривал подарками и признавался в любви. Нежный и мягкий характер знаменитости не позволил ей взять ситуацию в свои руки и уйти от мужчины, который делал ее несчастной. 

Такие разрушительные отношения могли привести к появлению алкогольной зависимости, моральному упадку или даже смерти, считает Шимко. 

"Человек всегда находит выход из ситуации. Иногда такой, как уход из жизни", – резюмировал Дмитрий.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. У исполнительницы хита "Ягода-малина" была сильная травма головы. 

Ранее появилась информация о том, что артистка могла выжить, если бы не совершила маленькую, но фатальную ошибку. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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