Наследница заявила, что инфаркт могли сымитировать с помощью особых ядов

Сергей Доренко ушел из жизни весной прошлого года. Причиной смерти стали проблемы с сердцем, однако дочь телеведущего уверена, что отца убили. Екатерина рассказала, что неплохо знакома с химией. Она поведала о существовании особенных отравляющих веществ, которые способны сымитировать определенный диагноз.

"Уверена, папу убили! Есть яды, которые через два или три часа выходят", - заявила наследница.

Кроме того, смерть могла быть вызвана специальными удушающими газами – у злоумышленника было немало вариантов создать видимость проблем с сердцем.

Дочь посетовала, что семье не предоставили никаких медицинских заключений о причине смерти телеведущего. По ее словам, новая жена знаменитости Юлия не захотела проводить вскрытие, передает издание "Экспресс-газета".

При этом наследница Доренко от первого брака рассказала, что у знаменитости были сложные отношения с новой супругой – та любила выпить и не гнушалась рукоприкладством. По словам дочери, Юлия даже била Сергея по голове табуреткой.

Впрочем, эксперты не согласны с теорией Екатерины. Через несколько дней после смерти Сергея Доренко специалисты отвергли версию об отравлении, о чем рассказывало "Утро.ру".