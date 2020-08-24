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Сергей Доренко ушел из жизни весной прошлого года. Причиной смерти стали проблемы с сердцем, однако дочь телеведущего уверена, что отца убили. Екатерина рассказала, что неплохо знакома с химией. Она поведала о существовании особенных отравляющих веществ, которые способны сымитировать определенный диагноз.
"Уверена, папу убили! Есть яды, которые через два или три часа выходят", - заявила наследница.
Кроме того, смерть могла быть вызвана специальными удушающими газами – у злоумышленника было немало вариантов создать видимость проблем с сердцем.
Дочь посетовала, что семье не предоставили никаких медицинских заключений о причине смерти телеведущего. По ее словам, новая жена знаменитости Юлия не захотела проводить вскрытие, передает издание "Экспресс-газета".
При этом наследница Доренко от первого брака рассказала, что у знаменитости были сложные отношения с новой супругой – та любила выпить и не гнушалась рукоприкладством. По словам дочери, Юлия даже била Сергея по голове табуреткой.
Впрочем, эксперты не согласны с теорией Екатерины. Через несколько дней после смерти Сергея Доренко специалисты отвергли версию об отравлении, о чем рассказывало "Утро.ру".
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